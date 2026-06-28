Eine neue Museumsausstellung in Appenzell zeigt Haushaltsgeräte von 1900 bis 1970. Sie zeichnet damit auch ein Bild der Frau.

Thurmix, Duromatic, Therma, Tornado Staubfeind Nummer 1: Der älteren Generation dürften diese Begriffe Erinnerungen hervorrufen. Es sind alles Namen oder Marken alter Haushaltsgeräte. Das Museum Appenzell widmet den Zeitzeugen eine Sonderausstellung. Es geht ums Waschen, Glätten, Nähen, Stricken, Staubsaugen, Föhnen oder Lockenwickeln. Und damit auch um Rollenbilder von damals.

Die Evolution des Staubsaugers

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Vom Wischmopp zum Staubsauger im Museum Appenzell: Beim genaueren Hinschauen fällt hinten an der Wand …. Bildquelle: SRF/Michael Ulmann. 1 / 2 Legende: Vom Wischmopp zum Staubsauger im Museum Appenzell: Beim genaueren Hinschauen fällt hinten an der Wand … SRF/Michael Ulmann

Bild 2 von 2. … dieser gelbe «Alleskönner» auf. Dieses Gerät konnte nicht nur staubsaugen. Bildquelle: SRF/Michael Ulmann. 2 / 2 Legende: … dieser gelbe «Alleskönner» auf. Dieses Gerät konnte nicht nur staubsaugen. SRF/Michael Ulmann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Floomer, Blocher und Super Max – die Evolution des Staubsaugers ist in Reih und Glied aufgestellt. Besonders ist der «Alleskönner» hinten an der Wand. «Dieser Staubsauger kann auch föhnen, Hunde bürsten und bei Daunendecken die Federn auflockern», sagt Kuratorin Birgit Langenegger. Ein Konzept, das sich augenscheinlich nicht vollends durchgesetzt hat. «Föhnen und Staubsaugen ist doch eine erstaunliche Kombination.»

Legende: So wurde der Alleskönner beworben. Er war ein Produkt einer Ostschweizer Technologiefirma, die es seit über 160 Jahren gibt. SRF/Michael Ulmann

Immer mit einem Anflug von Nostalgie verbunden sind alte Werbeplakate. Auf den Plakaten des Alleskönners zu sehen: Hausfrauen. Sie saugen die Treppe und das Sofa, schneiden der Tochter die Haare, frisieren sich selbst, schrubben den Hund. Das Rollenbild von damals: Die Frau macht den Haushalt, der Mann geht arbeiten und bezahlt. Die Ausstellung zeigt Geräte und Bilder von 1900 bis in die 1970er-Jahre.

Legende: Dampfbügeleisen, Staubsauger, Kühlschränke: Die Haushaltsgeräte wurden mit bunten Plakaten beworben. SRF/Michael Ulmann

Überall in den Ausstellungsräumen hängen die Retrowerbeplakate. Sie sind Relikte aus einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch längst nicht alles in Werbungen stimme, sagt Birgit Langenegger: «Die Wirklichkeit sieht dann oft anders aus. Die Frauen sind adrett gekleidet. Bei der Waschmaschinenwerbung steht die Frau in High Heels da und muss nur den Knopf drücken. Das ist ein Trugschluss.»

Legende: Die Nähmaschine war eine technologische Errungenschaft. SRF/Michael Ulmann

Die Frauen mussten sich mit den Haushaltsgeräten herumschlagen und sie ausprobieren. Auch dem Thema Bedienungsanleitungen ist eine kleine Ecke gewidmet. Frauenthemen zeigen, weil diese sonst eher untergehen: Auch dies sei ein Grund, warum es die Ausstellung gebe, betont Kuratorin Langenegger.

Legende: Die Ausstellungsräume im Museum Appenzell erstrecken sich über mehrere Etagen. SRF/Michael Ulmann

Vielerorts sind Fotos lachender Frauen mit aufwendigen Frisuren zu sehen – zusammen mit Dampfkochtöpfen, Nähmaschinen oder einem Mixer. Tatsächlich gebe es Geräte, die den Frauen die Arbeit erleichtert hätten, so Birgit Langenegger. Beispiele: «Der Kühlschrank, die Nähmaschine, der Kochherd oder die Waschmaschine.» Gerade Waschen sei vorher Schwerstarbeit gewesen.

Legende: Rechts ein Bügelbrett, links (weiss) eine Waschmaschine. SRF/Michael Ulmann

Die Ausstellung funktioniere gut, sagt die Kuratorin der Ausstellung im Museum Appenzell. Der Grund: Viele Besucherinnen können sich an die Haushaltsgeräte erinnern, weil sie selbst damit gearbeitet haben. Oder diese immer noch brauchen. «Zwei Frauen erzählten, dass sie noch heute mit einem Mixer arbeiten, den wir in der Ausstellung haben.»