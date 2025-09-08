 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Nationalrat debattiert Witwenrente – Ständerat die «Lex China»

  • Was im Parlament heute für Diskussionen sorgen wird
  • Sitzungen beendet
  • Nationalrat will Regeln für Homeoffice lockern
  • Ständerat überweist Vorstoss für spätere Aufenthaltsbewilligung
  • Parlament will regionale Medienberichterstattung fördern
  • Auch Ständerat stützt Doppelnamen für Paare
  • Nationalrat sagt Ja zu Kompromiss bei Verbandsbeschwerderecht
  • Was heute im Parlament auf dem Programm steht
  • Migrationsdebatte wird am Donnerstag fortgesetzt
  • FDP-Nationalrat: «Die Initiative schadet der Wirtschaft»

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 23.09.2025, 19:30 Uhr

