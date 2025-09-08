- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Was im Parlament heute für Diskussionen sorgen wird
- Sitzungen beendet
- Nationalrat will Regeln für Homeoffice lockern
- Ständerat überweist Vorstoss für spätere Aufenthaltsbewilligung
- Parlament will regionale Medienberichterstattung fördern
- Auch Ständerat stützt Doppelnamen für Paare
- Nationalrat sagt Ja zu Kompromiss bei Verbandsbeschwerderecht
- Was heute im Parlament auf dem Programm steht
- Migrationsdebatte wird am Donnerstag fortgesetzt
- FDP-Nationalrat: «Die Initiative schadet der Wirtschaft»
