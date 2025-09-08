- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Ständerat würdigt verstorbenen Alfred Heer
- Schweigeminute und herzliche Worte für Alfred Heer im Nationalrat
- Auftakt in die dritte Sessionswoche
- Zweite Woche beendet: die wichtigsten Entscheide
- Nationalrat will Versuchsbetrieb mit E-Collecting ermöglichen
- Parlament ermöglicht Teilbezug von privaten Vorsorgegeldern
- Parlament will Erhebung der Nationalität Krankenversicherter
- Abkommen für nachhaltigeren Handel schafft erste Hürde
- Parlament will Kurzarbeit von 18 auf 24 Monate verlängern
- Guten Morgen aus Bern!
Quellen: SRF, Agenturen