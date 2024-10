«Seit Jahren kommt aus dem Parlament regelmässig die Forderung, der Bund müsse das Problem der Tausenden von Tonnen Munition in den Seen endlich angehen und die Altlast beseitigen. Doch bisher sind die Experten des Bundes jedes Mal zum Schluss gekommen, dass die Bergung der Munition Mensch und Umwelt stärker belastet, als wenn man die Munition einfach am Seegrund liegen lässt. Zwar will das Bundesamt für Rüstung nun mit diesem ungewöhnlichen Ideenwettbewerb noch einmal klären, ob es nicht doch schonende und innovative Methoden zur Bergung der Munition geben würde. Aber es ist gut möglich, dass man auch nach dieser erneuten Prüfung wieder zum gleichen Schluss kommen wird: Die Munition auf dem Seegrund ruhen zu lassen ist die sicherste Methode. Eine Bergung könnte vor allem auch an den Finanzen scheitern. Die Experten des Bundes rechnen mit Kosten von mehreren Milliarden.»