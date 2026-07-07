- Ab morgen gilt in der Stadt Zürich ein generelles Verbot von Feuer und Feuerwerkskörpern. Auch Grillieren mit Holz, Kohle oder Holzkohle ist verboten.
- Durch das warme Wetter breiten sich Blaualgen in Seen und Weihern aus. Einige davon können für Hunde giftig sein.
- In Bern hat die Aare am Dienstagnachmittag einen neuen Temperatur-Höchstwert erreicht.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- St. Gallen und Uri erlassen Feuer- und Feuerwerksverbote
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- Stadt Zürich: Grillieren mit Holzkohlegrills ab morgen verboten
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- Hitze und Trockenheit setzen auch Wildtieren zu
- Vorsicht vor Blaualgen in Seen und Weihern
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Quellen: Agenturen, SRF