In vielen Kantonen herrscht erhebliche bis grosse Waldbrandgefahr. In einigen Regionen des Wallis gilt gar die höchste Gefahrenstufe (sehr grosse Gefahr).

Die Kantone haben entsprechend Feuerverbote unterschiedlicher Ausprägung angeordnet.

Die Details sind in den unten stehenden Karten ersichtlich.

Die Massnahmen der Kantone reichen von «Keine Massnahmen» über die Aufforderung zu sorgfältigem Umgang mit Feuer und bedingte Feuerverbote bis zu absoluten Feuerverboten im Wald und in Waldesnähe oder im gesamten Freien.

Die Kantone beurteilen die Waldbrandgefahr fortlaufend und legen die Warnstufen gemeinsam mit dem Bund fest. Die Lage wird jeweils von Montag bis Freitag aktualisiert.

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