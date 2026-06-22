- Die aktuelle Hitzewelle sorgt in der Schweiz für sehr hohe Temperaturen.
- Gleich an mehreren Orten ist die 35-Grad-Marke überschritten worden. In der Nordwestschweiz und in der Westschweiz gelten teils Hitzewarnungen.
- Die Lehrpersonen-Gewerkschaften fordern landesweite Massnahmen gegen die hohen Temperaturen in den Schulzimmern.
- Was Hitze mit dem Körper macht und wie Sie sich schützen können, lesen Sie hier.
Themen in diesem Newsticker
- Neue Hitzewarnungen der Gefahrenstufe vier in der Westschweiz
- Luzerner Regierung nimmt ohne Krawatte an Parlamentssession teil
- Morgenstund hat Gold im Mund – auch beim Sport
- Lehrpersonen wollen Massnahmen gegen Hitze im Schulzimmer
- Die Schweiz schwitzt – die Übersicht
Quellen: Agenturen, SRF
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