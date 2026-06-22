- Die beiden Reaktoren des Kernkraftwerks Beznau wurden auf 50 Prozent Leistung gedrosselt.
- Die meisten Schweizer Spitäler bekommen die gesundheitlichen Folgen der aktuellen Hitzewelle kaum zu spüren. Einen deutlichen Anstieg von Hitzepatienten stellen hingegen das Zürcher Universitätsspital und die Notfallstationen im Tessin fest,
- Spanien hat die heissesten Junitage seit Beginn vergleichbarer Messungen 1950 registriert. Die Höchsttemperaturen des Jahres gab es am Montag mit 45.1 Grad in Andalusien.
- An mehreren Orten wurde die 35-Grad-Marke überschritten. Der SRF-Hitzetracker zeigt die aktuellen Höchsttemperaturen für 28 Messstationen.
- Was Hitze mit dem Körper macht und wie Sie sich schützen können, lesen Sie hier.
Themen in diesem Newsticker
- Wallis: Allgemeines Feuerverbot wegen grosser Trockenheit
- St.Gallen: Weitere tote Fische im Nestweiher geborgen
- AKW Beznau 1 und 2 laufen noch auf 50 Prozent
- Schweizer Spitäler verarzten aktuell leicht mehr Hitze-Patienten
- Spanien misst heisseste Junitage seit mehr als 70 Jahren
- Hamburger Halbmarathon am Sonntag abgesagt
- Dübendorf führt «Hitzefrei light» für Donnerstag und Freitag ein
- WHO-Chef: 500'000 Hitzetote weltweit pro Jahr
- Kernkraftwerk Beznau könnte am Freitag abgestellt werden
- Lage in Frankreich spitzt sich zu
Quellen: Agenturen, SRF
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