- Die beiden mit Aarewasser gekühlten Atomreaktoren Beznau im Kanton Aargau sind vom Netz genommen worden.
- In Basel wurde mit 38.8 Grad ein neuer Stationsrekord erreicht. So heiss war es in Basel noch nie seit Messbeginn.
- Angesichts der extremen Hitzewelle hat die Pariser Polizeipräfektur ein weitreichendes Alkoholverbot in der französischen Hauptstadt erlassen.
- Bei solchen Temperaturen ist man auf eine zuverlässige Abkühlung angewiesen. Welche Ventilatoren sich dafür am besten eignen, hat der Kassensturz für Sie getestet.
Themen in diesem Newsticker
- AKW Beznau ist abgestellt
- 38.8 Grad in Basel – neuer Stationsrekord
- Der wärmste Fluss der Schweiz fliesst im Tessin
- Ab sofort absolutes Feuerverbot in Nordbünden
- Basel-Stadt erlässt bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldnähe
- Grosse Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Kantons St. Gallen
- Hitzetag Nummer 10: Heiss und sonnig bei 33 bis lokal 38 Grad
- Spanien ist besser auf Hitzewellen vorbereitet
- Extremhitze: Paris verbietet Konsum und Verkauf von Alkohol
- Open Air St. Gallen trotzt der Gluthitze
Quellen: Agenturen, SRF
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