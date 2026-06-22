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Hitzewelle und Trockenheit Hitzetag Nummer 10: Heiss und sonnig bei lokal bis 38 Grad

Autor: 

22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Grosse Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Kantons St. Gallen
  • Hitzetag Nummer 10: Heiss und sonnig bei 33 bis lokal 38 Grad
  • Spanien ist besser auf Hitzewellen vorbereitet
  • Extremhitze: Paris verbietet Konsum und Verkauf von Alkohol
  • Open Air St. Gallen trotzt der Gluthitze
  • Basel-Land verschärft Schutzmassnahmen wegen Trockenheit
  • Frankreich versetzt Kliniken wegen Hitze in Krisenmodus
  • Temperaturrekorde auch in anderen Ländern geknackt
  • Ist die Schweiz auf solche Hitzewellen vorbereitet?
  • 38 Grad: Basel misst Allzeit-Junirekord

Quellen: Agenturen, SRF

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