- Angesichts der extremen Hitzewelle hat die Pariser Polizeipräfektur ein weitreichendes Alkoholverbot in der französischen Hauptstadt erlassen.
- In Basel wurden gestern 38 Grad gemessen. Damit wurde der Juni-Hitzerekord von 1947 gebrochen. Der SRF-Hitzetracker zeigt die aktuellen Höchsttemperaturen für 28 Messstationen.
- Die beiden Reaktoren des Kernkraftwerks Beznau wurden auf 50 Prozent Leistung gedrosselt.
- Bei solchen Temperaturen ist man auf eine zuverlässige Abkühlung angewiesen. Welche Ventilatoren sich dafür am besten eignen, hat der Kassensturz für Sie getestet.
Themen in diesem Newsticker
- Grosse Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Kantons St. Gallen
- Hitzetag Nummer 10: Heiss und sonnig bei 33 bis lokal 38 Grad
- Spanien ist besser auf Hitzewellen vorbereitet
- Extremhitze: Paris verbietet Konsum und Verkauf von Alkohol
- Open Air St. Gallen trotzt der Gluthitze
- Basel-Land verschärft Schutzmassnahmen wegen Trockenheit
- Frankreich versetzt Kliniken wegen Hitze in Krisenmodus
- Temperaturrekorde auch in anderen Ländern geknackt
- Ist die Schweiz auf solche Hitzewellen vorbereitet?
- 38 Grad: Basel misst Allzeit-Junirekord
Quellen: Agenturen, SRF
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