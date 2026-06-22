- Die Hitzewelle auf der Alpennordseite und im Wallis ist nach rund zwölf Tagen zu Ende. Die Hitzewarnungen für die gesamte Alpennordseite und das Wallis wurden aufgehoben.
- Die Rekordtemperaturen haben die Rettungsdienste in Basel am Wochenende auf Trab gehalten. Die Basler Sanität leistete von Freitag bis Sonntag knapp 300 Einsätze.
- Die WHO meldet in Europa seit dem 21. Juni 1300 zusätzliche Todesfälle im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen.
- Weite Teile der Schweiz hatten am Sonntag erneut eine Tropennacht hinter sich, wie in Zürich Fluntern (23.5 Grad) und Basel (23.9 Grad). Erst die dritte Tropennacht seit Messbeginn 1969 erlebte Engelberg mit 20.3 Grad.
- Mehrere Länder Europas verzeichneten am Samstag Temperaturrekorde, darunter Dänemark (mit 37 Grad Celsius), die Tschechische Republik (40.6 Grad) und Deutschland (41.5 Grad).
Themen in diesem Newsticker
- Hitzewarnungen für grosse Teile der Schweiz aufgehoben
- Hitzewochenende: Basler Sanität musste knapp 300 Mal ausrücken
- Vorläufiger Hitzerekord in Polen
- Bern: Mann nach Badeunfall in der Aare verstorben
- Plötzlicher Temperaturanstieg in der Nacht: Das sind «Heatbursts»
- In der Schweiz erneut über 37 Grad heiss
- Schon wieder neue Temperaturrekorde in Deutschland und Tschechien
- WHO: Über 1300 Hitzetote seit 21. Juni in Europa
- Kommt diese Hitzewelle an jene von 2003 heran?
- Schwitzen beim Warten auf den Papst
Quellen: Agenturen, SRF
SRF Meteo App
Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.
Jetzt installieren und mitwettern.