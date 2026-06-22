- Weite Teile der Schweiz haben erneut eine Tropennacht hinter sich, wie in Zürich Fluntern (23.5 Grad) und Basel (23.9 Grad). Erst die dritte Tropennacht seit Messbeginn 1969 erlebte Engelberg mit 20.3 Grad.
- Mehrere Länder Europas verzeichneten am Samstag Temperaturrekorde, darunter Dänemark (mit 37 Grad Celsius), die Tschechische Republik (40.6 Grad) und Deutschland (41.5 Grad).
- Angesichts der extremen Hitzewelle hat die Pariser Polizeipräfektur ein weitreichendes Alkoholverbot in der französischen Hauptstadt erlassen.
- Bei solchen Temperaturen ist man auf eine zuverlässige Abkühlung angewiesen. Welche Ventilatoren sich dafür am besten eignen, hat der Kassensturz für Sie getestet.
Themen in diesem Newsticker
- Mann von Aare mitgerissen
- Wegen Abwasser – Zürcher Polizei rät von Schwimmen in Limmat ab
- Heute nochmals heiss – dann geht die Hitzewelle zu Ende
- Schweizer Gewässer sind rekordwarm
- Tropennacht in vielen Regionen der Schweiz
- Temperaturrekorde in halb Europa
- Ist die Hitzewelle in Europa eine Folge des Klimawandels?
- Temperaturrekord in Deutschland, Dänemark und Tschechien
- Aare erreicht in Bern Rekordtemperatur von 24.1 Grad
- In mehreren Schweizer Städten ist es so heiss wie noch nie
Quellen: Agenturen, SRF
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