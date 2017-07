Schon heute steigen die Temperaturen im Wallis auf 30 Grad oder etwas mehr.

Morgen und vor allem am Mittwoch gibt es Hitze für fast alle und lokale Gewitter.

Ab Donnerstag nimmt die Gewitterneigung generell zu.

Die dritte Juliwoche startete heute mit einer Tropennacht in Lugano. Während der ganzen Nacht wurde es nie kühler als 20,2 Grad. Dies ist der Auftakt zu einer Woche mit hohen Temperaturen. Mit viel Sonnenschein gibt es schon heute im Wallis verbreitet 30 oder 31 Grad, und auch in Genf und Basel sind 30 Grad durchaus möglich.

Zusatzinhalt überspringen Wie wird das Wetter? SRF Meteo hält die aktuellsten Wetterinformationen bereit.

Am Dienstag erreichen die Temperaturen an zahlreichen Orten 30 Grad, im Wallis sogar 32 Grad. Am Mittwoch wird es fast überall heiss. Praktisch im ganzen Land gibt es Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad. Bis am Mittwoch gibt es nur einzelne Gewitter, dies vor allem über den Bergen und am Jura, lokal auch im Flachland.

Ab Wochenmitte steigt Gewitterrisiko

Ab Donnerstag wird es generell gewitterhaft. Mit der allgemeinen Feuchtigkeit wird es in der zweiten Wochenhälfte sehr schwül, auch wenn auf dem Thermometer die Temperaturen auf etwa 26 Grad zurückgehen. Am kommenden Wochenende nimmt das Gewitterrisiko vorübergehend wieder ab, und es wird vor allem am Samstag ziemlich sonnig.