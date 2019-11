«Ich bin bereit»

Indem Grünen-Präsidentin Regula Rytz ihr Interesse an einer Bundesratskandidatur öffentlich anmeldet, stellt sie die heutige Formel für die Verteilung der Bundesratssitze in Frage. «Es gibt kaum Argumente, den Grünen den Anspruch auf einen Bundesratssitz grundsätzlich abzusprechen», sagt SRF-Bundeshausredaktor Gion-Duri Vincenz. Lesen Sie hier nochmals seine Analyse zum grünen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat.

Rytz macht klar, dass sie mit ihrer Kandidatur den Sitz von FDP-Bundesrat Ignazio Cassis angreifen will. Sie verstehe, dass das im Tessin nicht nur gut ankomme. «Wir können es ohne freien Platz aber nicht anders machen», so Rytz. Würde sie aber etwa auf Kosten von SP-Bundesrätin Sommaruga gewählt werden, würde sie die Wahl nicht annehmen, sagt Rytz auf Frage eines Journalisten.

Am Wochenende musste Regula Rytz bei den Ständeratswahlen im Kanton Bern eine Niederlage einstecken. Sie verpasste die Wahl in die kleine Kammer klar. Steigt sie heute in den nächsten Wahlkampf? Bald wissen wir mehr. Der Beginn der Pressekonferenz ist für 14.15 Uhr angesetzt.

Eigentlich will die Bundeshausfraktion der Grünen erst morgen Freitag über ihre Strategie bezüglich Bundesratswahl beraten. Präsidentin Rytz tritt nun aber bereits einen Tag vorher vor die Medien. Gemäss Einladung zur Pressekonferenz will sie «über ihre persönliche Entscheidung zu einer möglichen Bundesratskandidatur informieren».

13:59

Herzlich willkommen

Steigt Regula Rytz für die Grünen ins Rennen um einen Sitz im Bundesrat oder nicht? Das ist heute die grosse Frage, die in Bundesbern beschäftigt. In Kürze will sich die Präsidentin der Grünen an einer Medienkonferenz äussern. Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden.