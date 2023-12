Aare: Die Aare in Bern geht weiterhin hoch. Die am Dienstag installierten Hochwasserschutzmassnahmen bleiben bestehen. Das hat Schutz und Rettung Bern am Mittwochvormittag mitgeteilt. Sämtliche Uferwege sind gesperrt. Die Behörden raten, sich vom Aareufer fernzuhalten.

In der Stadt Bern im Gebiet Marzili, Matte und Altenberg werden laut den kantonalen Behörden die Hoch­wasser­schutz­mass­nahmen erweitert. Alle Fahrzeuge mussten von öffentlichen Parkplätzen entfernt werden. Auch die Gemeinde Köniz hat das Aareufer bei Wabern aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Legende: Die teils überflutete Stroppelinsel, am Zusammenfluss von Limmat und Aare, aufgenommen am Dienstag, 12. Dezember 2023 in Untersiggenthal. KEYSTONE/Ennio Leanza

Sarnersee: In Giswil im Kanton Obwalden geht es teilweise nur noch mit Boot. Denn im Quartier Ried ist der Sarnersee schon weit über das Ufer getreten.

Legende: Das Quartier Ried in Giswil am Sarnersee im Kanton Obwalden steht im Hochwasser. KEYSTONE/Urs Flueeler

Rhein: Der Rhein bei Basel wurde wegen Hochwassers für Schiffe bis Donnerstag gesperrt. Das Hochwasser hatte die Sperrung der Schifffahrt zwischen Rheinfelden AG und der Schleuse Kembs in Frankreich zur Folge. Auf dem Alarmierungs- und Informationskanal Alertswiss wird derzeit gebeten, Absperrungen zu beachten.

Rhone: In Genf führt die Rhone derzeit Hochwasser. Die Behörden bitten Passanten, sich vom Wasserlauf fernzuhalten.

Legende: Die Rhone in Genf vor der Einmündung der Arve. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Gleiches gilt nach deren Angaben für die Arve, die in Genf in die Rhone mündet. Es muss mit Überschwemmungen gerechnet werden. Die Brücken Val d'Arve und Acacias wurden am Dienstagabend laut Genfer Kantonspolizei gesperrt.

Im ganzen Wallis besteht die Gefahr von Überschwemmungen Box aufklappen Box zuklappen Die Walliser Behörden haben am Dienstagmittag eine Gefahrenmeldung für den ganzen Kanton veröffentlicht. Neben Überschwemmungen sowie Überflutungen von Flüssen und Bächen seine auch Erdrutsche und Steinschläge möglich. Mehrere Verkehrswege wurden bereits gesperrt. «Die Situation ist überall gefährlich», warnte der Vorsteher des Departements für Sicherheit und Institutionen, Frédéric Favre, an einer Medienkonferenz in Sitten. Der gesamte Katalog der Naturkatastrophen – Erdrutsche, Überschwemmungen von Wasserläufen, Steinschläge, Murgänge, Rutschungen oder auch Lawinen – sei möglich, sagte der Walliser Kantonsingenieur Vincent Pellissier.

Bielersee: Der Bielersee ist am frühen Morgen an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Kurz vor Mittag herrscht «grosse Gefahr» (Stufe 4). Aufgrund der Lage sind in Nidau und Biel die Fusswege entlang der alten Zihl sowie entlang des Nidau-Büren-Kanals zwischen Nidau und Port gesperrt. Die Behörden aktivierten ihre Notfallpläne. Sie richteten zudem eine Hotline ein.

Legende: Feuerwehrmänner bei einem Briefing während des Einsatzes heute in Biel. SRF/Anne Moser

Das Regionale Führungsorgan Biel/Bienne Regio betreibt seit 8 Uhr morgens eine Hotline für die Bevölkerung. Bei den Feuerwehrmagazinen in Nidau und Ligerz könnten zudem Sandsäcke bezogen werden. Sie sind für Anwohnerinnen und Anwohner vorgesehen, deren Häuser vom Wasser bedroht werden.

Wir haben vorgegebene Einsatzpläne. So sind wir dem Ereignis ein bisschen voraus.

Die Einsatzkräfte sind derweil im Einsatz. Heute Vormittag wurde ein mobiles Deichsystem installiert. Dies nicht zuletzt, da man damit rechnet, dass der Seespiegel bis morgen noch etwas steigen wird, so Matthias Reber, Vize-Kommandant der Bieler Berufsfeuerwehr.

«Im Gegensatz zu einem Brandereignis haben wir hier etwas mehr Zeit. Wir haben mit vorgegebenen Einsatzplänen vorgearbeitet. So sind wir dem Ereignis ein bisschen voraus und können Massnahme für Massnahme ergreifen.»

Thunersee: Der Thunersee lag am Mittwochvormittag noch rund 15 Zentimeter unter der Hochwassergrenze, ist aber kontinuierlich am Steigen. Der Bielersee hatte diese am frühen Morgen überschritten und lag am Vormittag rund sieben Zentimeter über dem Hochwasserniveau.

Erdrutsche im Berner Oberland Box aufklappen Box zuklappen Im Berner Oberland gingen am Dienstag mehrere Erdrutsche auf Strassen nieder, so etwa zwischen Frutigen und Adelboden. Dort konnte das Rutschgebiet im Tregel mit Stahlblöcken stabilisiert werden, wie das Regionale Führungsorgan mitteilte. Die Strasse konnte am späten Nachmittag wieder geöffnet werden. Auch in Reudlen bei Frutigen ging ein Rutsch nieder. Die Strasse kann tagsüber wechselseitig befahren werden. Ab 20 Uhr bis 6 Uhr wird sie aber gesperrt. Die Gebiete Wengi, Allmi und Buchholz können über Frutigen erreicht werden. Im Simmental gingen mehrere Rutsche auf die Strasse zwischen Weissenburg und Pfaffenried nieder. Sie ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Für Personenwagen gibt es eine Umleitung, für Lastwagen aber nicht, wie die Gemeinde Oberwil mitteilte.

Neuenburgersee: In Cheyres/FR und Estavayer-le-Lac/FR dürfte der Neuenburgersee an einzelnen Stellen über die Ufer treten, wie es in der Mitteilung der Freiburger Kantonspolizei vom Mittwoch hiess. Sie rät Hausbesitzern in unmittelbarer Seenähe, die Lage zu verfolgen, sensible Objekte in Sicherheit zu bringen und wenn nötig Stromanlagen abzustellen.

Greifensee: Im Kanton Zürich hat der Greifensee die Hochwassergrenze überschritten: Sein Pegel lag um 7:40 Uhr bei 436.05 Metern über Meer, also 5 Zentimeter über der Alarmgrenze. Mit dem Überschreiten des Alarmwertes gilt rund um den Greifensee neu die Gefahrenstufe 3 (erheblich).

Legende: Nun hat auch der Greifensee die Hochwassermarke geknackt, wie im Bild in Uster. SRF

In den kommenden Stunden werden weiterhin Niederschläge und eine hohe Schneefallgrenze erwartet.