Aare: Die momentanen Niederschläge bei sehr feuchten Böden und einer intensiven Schneeschmelze liessen in den vergangenen Stunden die Wasserstände der Aare deutlich ansteigen. Ab dem Thunersee bis zur Einmündung der Saane galt für die Aare am Dienstagmorgen die dritte von fünf Gefahrenstufen – erhebliche Hochwassergefahr.

1 / 3 Legende: Die Aare unterhalb des Wasserschlosses führte am Dienstagnachmittag deutlich mehr Wasser als üblich. SRF 2 / 3 Legende: Die Behörden warnen davor, zu nahe an das Ufer der Aare zu treten. SRF 3 / 3 Legende: In mehreren Gemeinden wurden die Ufer aus Sicherheitsgründen gesperrt. SRRF

In der Stadt Bern im Gebiet Marzili, Matte und Altenberg werden laut den kantonalen Behörden die Hochwasserschutzmassnahmen erweitert. Die Uferwege wurden gesperrt und alle Fahrzeuge mussten von öffentlichen Parkplätzen entfernt werden. Die Behörden raten, sich nicht am Ufer aufzuhalten. Auch die Gemeinde Köniz hat das Aareufer bei Wabern aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Rhein: In der Stadt Basel stellt der Rhein derzeit eine «erhöhte Gefahr» dar – Gefahrenstufe 2. Dies teilten die kantonalen Behörden am Dienstagmittag mit. Auf dem Alarmierungs- und Informationskanal von Bund und Kantonen, Alertswiss, wird darum gebeten, Absperrungen zu beachten.

Im ganzen Wallis besteht die Gefahr von Überschwemmungen Box aufklappen Box zuklappen Die Walliser Behörden haben am Dienstagmittag eine Gefahrenmeldung für den ganzen Kanton veröffentlicht. Neben Überschwemmungen sowie Überflutungen von Flüssen und Bächen seine auch Erdrutsche und Steinschläge möglich. Mehrere Verkehrswege wurden bereits gesperrt. «Die Situation ist überall gefährlich», warnte der Vorsteher des Departements für Sicherheit und Institutionen, Frédéric Favre, an einer Medienkonferenz in Sitten. Der gesamte Katalog der Naturkatastrophen – Erdrutsche, Überschwemmungen von Wasserläufen, Steinschläge, Murgänge, Rutschungen oder auch Lawinen – sei möglich, sagte der Walliser Kantonsingenieur Vincent Pellissier.

Rhone: In Genf führt die Rhone derzeit Hochwasser. Die Behörden bitten Passanten, sich vom Wasserlauf fernzuhalten. Gleiches gilt nach deren Angaben für die Arve, die in Genf in die Rhone mündet. Es muss mit Überschwemmungen gerechnet werden.

Legende: Die Rhone in Genf vor der Einmündung der Arve. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Bielersee: Gemäss Bund herrscht am Bielersee die zweithöchste Gefahrenstufe. Der Pegel lag am späten Nachmittag bei 430.07 Meter über Meer, noch 28 Zentimeter unter der Hochwassergrenze.

1 / 4 Legende: In Nidau im Kanton Bern ist der Bielersee am Dienstag teilweise schon über das Ufer getreten. SRF 2 / 4 Legende: Die Sicherheitsorgane überwachen die Situation laufend, wie die Stadt Biel mitteilte. SRF 3 / 4 Legende: Besitzer von Booten wurden gebeten, die Anbindung zu prüfen und zu sichern. SRF 4 / 4 Legende: Hier rauscht die Aare in den Bielersee: im Wasserkraftwerk in Hagneck. SRF

Der Bieler-, Neuenburger- und Murtensee sind seit der Juragewässerkorrektur im 19. Jahrhundert Ausgleichsbecken für Wassermassen aus dem Oberland. Geregelt wird der Seeabfluss in die Aare mit dem Stauwehr in Port.

Erdrutsche im Berner Oberland Box aufklappen Box zuklappen Im Berner Oberland gingen am Dienstag mehrere Erdrutsche auf Strassen nieder, so etwa zwischen Frutigen und Adelboden. Dort konnte das Rutschgebiet im Tregel mit Stahlblöcken stabilisiert werden, wie das Regionale Führungsorgan mitteilte. Die Strasse konnte am späten Nachmittag wieder geöffnet werden. Auch in Reudlen bei Frutigen ging ein Rutsch nieder. Die Strasse kann tagsüber wechselseitig befahren werden. Ab 20 Uhr bis 6 Uhr wird sie aber gesperrt. Die Gebiete Wengi, Allmi und Buchholz können über Frutigen erreicht werden. Im Simmental gingen mehrere Rutsche auf die Strasse zwischen Weissenburg und Pfaffenried nieder. Sie ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Für Personenwagen gibt es eine Umleitung, für Lastwagen aber nicht, wie die Gemeinde Oberwil mitteilte.

Der Berner Regulierdienst hat den Hochwasserentlastungsstollen in Thun in Betrieb genommen. Die Lage sei aber noch nicht mit den Hochwasserereignissen der Jahre 1999, 2005, 2007 und 2021 vergleichbar.

Bis mindestens Mittwoch werden allerdings weiterhin Niederschläge und eine hohe Schneefallgrenze erwartet.