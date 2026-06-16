SBB-Züge fuhren in den letzten zwei Jahren 20 Mal irrtümlich am Bahnhof Kemptthal im Kanton Zürich vorbei.

Liestal BL (14) und Pully VD (10) folgen auf den Plätzen zwei und drei der internen SBB-Statistik, die dem «Zürcher Oberländer» vorliegt.

Gründe für die irrtümlichen Durchfahrten sind laut SBB unter anderem Verwechslungen bei Bahnhöfen, betriebliche Anpassungen oder die Komplexität des dichten Taktverkehrs.

Im Schweizer Bahnnetz kommt es immer wieder vor, dass Lokführerinnen und Lokführer einen fahrplanmässigen Halt vergessen. Ein internes SBB-Dokument zeigt laut dem «Zürcher Oberländer», welche Bahnhöfe besonders oft betroffen sind. Angeführt wird die Rangliste der Jahre 2024 und 2025 vom Bahnhof Kemptthal in der Gemeinde Lindau ZH, wo S-Bahn-Züge 20 Mal irrtümlich durchfuhren.

Eine SBB-Sprecherin sagte gegenüber der Zeitung: «Irrtümliche Durchfahrten kommen im SBB-Netz insgesamt sehr selten vor.» Statistisch gesehen geht ein Halt von 170'000 vergessen.

Jeder verpasste Halt werde mit dem Lokpersonal besprochen, sagte die Sprecherin weiter. Wegen des komplexen Betriebs lassen sich diese jedoch nicht vollständig ausschliessen.