Etwa 70 Prozent des urbanen Raums im Kanton Basel-Stadt sind betroffen. So stieg die Anzahl Mücken etwa in diversen Freizeitgärten. Gegen Ende der Saison waren 20 Areale mit 3744 Gartenparzellen betroffen, wie es im Bericht des Laboratoriums heisst.

Die Asiatische Tigermücke ist eine gebietsfremde und invasive Art. Sie ist eine potenzielle Überträgerin von Krankheitserregern wie Dengue-, Chikungunya- oder Zikaviren. Laut Bericht ist allerdings bisher noch keine Krankheitsübertragung durch die Tigermücke dokumentiert.