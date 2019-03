Cyberangriffe auf Gesundheitseinrichtungen machten zuletzt 2017 international von sich reden. Zehntausende von Spitalgeräten insbesondere in England waren durch den Angriff mit dem Virus «Wannacry» lahmgelegt.

Im selben Jahr wurden in einem Pflegeheim im Aargauischen Schöftland Patientendaten von Erpressern verschlüsselt. Das Heim zahlte Lösegeld, um wieder an die Daten zu kommen.

2018 demonstrierten Sicherheitsexperten an einer Konferenz, wie einfach es ist, Vitaldaten von Patientinnen und Patienten von extern sogar zu manipulieren.

Wie verbreitet solche Cyberattacken im Schweizer Gesundheitswesen sind und wie viele davon erfolgreich, kann oder will in der Schweiz niemand sagen. Insider meinen: Die bis zu 40 Meldungen, die pro Jahr bei der Melde- und Analysestelle des Bundes MELANI, Link öffnet in einem neuen Fenster eingehen, sind nur die Spitze des Eisbergs.