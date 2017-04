Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels hat die Gotthard-Bergstrecke an Relevanz eingebüsst. Nun verhandeln die SOB und die SBB mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) an einem runden Tisch. Thema: Die SOB will die Linie künftig betreiben und vor allem für Touristen attraktiv sein.