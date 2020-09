Für Impfkritiker ist es das Schreckszenario: Ein Corona-Impfobligatorium. Im «Rundschau talk» gibt Gesundheitsminister Alain Berset solchen Befürchtungen neue Nahrung: Der Gesundheitsminister zeigt sich offen für ein Obligatorium – zum Beispiel für Pflegende in Alters- und Pflegeheimen. Wenn die Kantone dies wollten, sagt Berset, dann sei er dafür.

Obligatorium – kein Zwang

Ein Obligatorium könne bedeuten, «dass das Personal in einem Altersheim geimpft werden soll, um weiterhin mit älteren Menschen arbeiten zu können». Wenn das eine Mitarbeiterin nicht wolle, dann werde sie woanders arbeiten müssen – ohne Kontakt mit Senioren oder anderen gefährdeten Menschen. Das sei nicht dasselbe wie ein Impfzwang: «Es wird keinen Zwang geben in dem Sinne, dass man Menschen gegen ihren Willen impfen lässt», sagt Berset zu einem möglichen Corona-Impfobligatorium.

Was halten Sie von einem möglichen Corona-Impfobligatorium – in bestimmten Branchen? Das finde ich richtig, so werden Senioren und andere gefährdete Menschen geschützt. Das finde ich richtig, so werden Senioren und andere gefährdete Menschen geschützt. % Dies greift zu weit, jede Person muss selber entscheiden dürfen. Dies greift zu weit, jede Person muss selber entscheiden dürfen. % Hierzu habe ich keine Meinung. Hierzu habe ich keine Meinung. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Das Epidemiengesetz erlaubt neben den Kantonen auch dem Bundesrat, ein solches Obligatorium in Eigenregie zu verhängen, solange wie heute die «besondere Lage» gilt. Berset sieht die Kantone am Zug. Der Gesundheitsminister erwartet einen Ansturm auf eine Corona-Impfung, sobald diese verfügbar sei. «Ich glaube, es wird am Anfang Probleme geben, genug Dosen zu haben», sagt Berset. So weit sei die Schweiz aber noch nicht: «Wir haben im Moment keine Impfung. Und ohnehin müsste sie zunächst zugelassen sein. Das das wird nur der Fall sein, wenn sie sicher ist.»