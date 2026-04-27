Medienkonferenz beendet

Weshalb koordinieren die Kantone nicht besser?

Gobbi verweist auf Früherkennung

Fragerunde: Steigende Gewaltzahlen werfen Fragen zur Roadmap auf

«Wir dürfen jetzt nicht nachlassen»

«Geschlechtsbezogene Gewalt ist keine Privatsache»

Steigende Gewalt gegen Frauen

Vassilis Venizelos: «Häusliche Gewalt zerstört Familien»

«Neben Frauen trifft es vor allem Kinder»