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Kampf gegen häusliche Gewalt Beat Jans: Notrufnummer 142 geht am 1. Mai in Betrieb

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27.04.2026, 11:25

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Themen in diesem Liveticker

  • Medienkonferenz beendet
  • Weshalb koordinieren die Kantone nicht besser?
  • Gobbi verweist auf Früherkennung
  • Fragerunde: Steigende Gewaltzahlen werfen Fragen zur Roadmap auf
  • «Wir dürfen jetzt nicht nachlassen»
  • «Geschlechtsbezogene Gewalt ist keine Privatsache»
  • Steigende Gewalt gegen Frauen
  • Vassilis Venizelos: «Häusliche Gewalt zerstört Familien»
  • «Neben Frauen trifft es vor allem Kinder»
  • «Wir sind vorangekommen, aber wir sind nicht am Ziel»

SRF 4 News, 27.4.2026, 12 Uhr

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