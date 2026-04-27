- Vertreterinnen und Vertreter des Bundes zogen in Bern Bilanz über die Roadmap gegen häusliche und sexuelle Gewalt und legten das weitere Vorgehen fest.
- An der Medienkonferenz sprach Bundesrat Beat Jans über die geplanten Massnahmen.
- Ab 1. Mai wird die Opferhilfenummer für häusliche Gewalt 142 aufgeschaltet.
Themen in diesem Liveticker
- Medienkonferenz beendet
- Weshalb koordinieren die Kantone nicht besser?
- Gobbi verweist auf Früherkennung
- Fragerunde: Steigende Gewaltzahlen werfen Fragen zur Roadmap auf
- «Wir dürfen jetzt nicht nachlassen»
- «Geschlechtsbezogene Gewalt ist keine Privatsache»
- Steigende Gewalt gegen Frauen
- Vassilis Venizelos: «Häusliche Gewalt zerstört Familien»
- «Neben Frauen trifft es vor allem Kinder»
- «Wir sind vorangekommen, aber wir sind nicht am Ziel»