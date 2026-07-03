Der neue Kunstrasen im Fussballstadion Wankdorf in Bern wird für das Schwingfest umfunktioniert – mit viel Aufwand.

Der neue Kunstrasen im Berner Wankdorf-Stadion hat noch keine einzige Minute Fussball erlebt. Doch schon bald wird er eingeweiht – mit Sägemehl statt mit Fussballschuhen. Am Sonntag findet im Stadion das Bernisch-Kantonale Schwingfest statt.

Legende: Wo sonst der Ball rollt, fliegt im Wankdorf-Stadion Bern bald das Sägemehl. Bernisch-Kantonales Schwingfest

Damit der neue Kunstrasen keinen Schaden nimmt, war beim Aufbau der Schwingarena besondere Vorsicht gefragt. «Als Erstes haben wir den Platz mit Granulat aufgefüllt, damit die künstlichen Grashalme geschützt sind. Anschliessend legten wir ein Vlies darüber», sagt OK-Präsident Jürg Marti.

Wir haben die Sägemehl-Ballen gerollt – fast so, wie die Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben.

Auch für das Verteilen des Sägemehls suchte das OK nach einer möglichst schonenden Lösung. «Wir wollten den Rasen nicht befahren. Deshalb überlegten wir uns sogar, das Sägemehl einzufliegen», sagt Marti. Schliesslich wurde das Sägemehl in Siloballen verpackt und auf den Platz gerollt – «fast so, wie die Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben».

Innovativer Sägemehl-Transport

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Zu Siloballen gepresstes Sägemehl wird auf den Kunstrasen gerollt. Bildquelle: Bernisch-Kantonales Schwingfest. 1 / 3 Legende: Zu Siloballen gepresstes Sägemehl wird auf den Kunstrasen gerollt. Bernisch-Kantonales Schwingfest

Bild 2 von 3. Danach wird das Sägemehl im Stadion auf fünf Schwingplätze verteilt. Bildquelle: Bernisch-Kantonales Schwingfest. 2 / 3 Legende: Danach wird das Sägemehl im Stadion auf fünf Schwingplätze verteilt. Bernisch-Kantonales Schwingfest

Bild 3 von 3. Das Sägemehl wird gewässert, damit es nicht staubt. Bildquelle: Bernisch-Kantonales Schwingfest. 3 / 3 Legende: Das Sägemehl wird gewässert, damit es nicht staubt. Bernisch-Kantonales Schwingfest Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach dem Schwingfest wird das Sägemehl mit einem Spezialsaugwagen wieder entfernt.

Überraschender Ansturm – dank YB-Fans

Der Aufwand scheint sich zu lohnen. Der Grossteil der 29'000 Tickets ist bereits verkauft. «Mit einem solchen Ansturm haben wir nicht gerechnet», meint Jürg Marti.

Zum Erfolg hätten auch die Fans der Berner Young Boys beigetragen. Rund 40 Prozent der ersten 15'000 Käuferinnen und Käufer hätten bereits YB-Tickets gekauft. «Viele finden es spannend, einmal ohne strenge Eingangskontrollen ins Wankdorf zu kommen und – wie früher – das eigene Picknick oder Bier mitzubringen.» An Heimspielen der Young Boys ist das nicht erlaubt.

Nun – YB muss sich mit der Premiere auf dem neuen Kunstrasen noch gedulden. Zuerst gehört das Wankdorf am Wochenende den Schwingern.