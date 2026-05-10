Nach der Enttäuschung vor einer Woche am Emmentalischen Schwingfest – erstmals seit 2011 hatte er an seinem Heimfest den Kranz verpasst – hat Matthias Aeschbacher am Sonntag eine eindrückliche Antwort geliefert. Der 34-Jährige triumphierte zum 3. Mal in seiner Karriere am Mittelländischen Schwingfest.
Im Schlussgang bodigte Aeschbacher Curdin Orlik nach knapp sechs Minuten. Im Anschwingen hatte Orlik gegen den Routinier noch gewinnen können. Mit Adrian Walther konnte Aeschbacher im 5. Gang einen zweiten Eidgenossen bezwingen.
Bieri triumphiert in Oberägeri
Die Favoriten Fabian Staudenmann und Michael Moser waren nach einem Gestellten im fünften Gang aus der Entscheidung um den Schlussgang gefallen. Staudenmann beendete das Fest punktgleich mit Bernhard Kämpf auf dem 2. Rang.
Am Zuger Kantonalen in Oberägeri jubelte erwartungsgemäss Marcel Bieri. Nach einem Gestellten im 1. Gang reihte der 31-Jährige fünf Siege aneinander. Im regnerischen Schlussgang bezwang Bieri den Kantonalkranzer Bruno Suter.