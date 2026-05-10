Matthias Aeschbacher gewinnt das stark besetzte Mittelländische Schwingfest in Stettlen. Im Schlussgang bodigt er Curdin Orlik.

Legende: Zwingt Orlik im Schlussgang mit innerem Haken zu Boden Matthias Aeschbacher. Keystone/Peter Schneider

Nach der Enttäuschung vor einer Woche am Emmentalischen Schwingfest – erstmals seit 2011 hatte er an seinem Heimfest den Kranz verpasst – hat Matthias Aeschbacher am Sonntag eine eindrückliche Antwort geliefert. Der 34-Jährige triumphierte zum 3. Mal in seiner Karriere am Mittelländischen Schwingfest.

Im Schlussgang bodigte Aeschbacher Curdin Orlik nach knapp sechs Minuten. Im Anschwingen hatte Orlik gegen den Routinier noch gewinnen können. Mit Adrian Walther konnte Aeschbacher im 5. Gang einen zweiten Eidgenossen bezwingen.

Bieri triumphiert in Oberägeri

Die Favoriten Fabian Staudenmann und Michael Moser waren nach einem Gestellten im fünften Gang aus der Entscheidung um den Schlussgang gefallen. Staudenmann beendete das Fest punktgleich mit Bernhard Kämpf auf dem 2. Rang.

Legende: Keystone/Andreas Becker

Am Zuger Kantonalen in Oberägeri jubelte erwartungsgemäss Marcel Bieri. Nach einem Gestellten im 1. Gang reihte der 31-Jährige fünf Siege aneinander. Im regnerischen Schlussgang bezwang Bieri den Kantonalkranzer Bruno Suter.

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