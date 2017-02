FOKUS: Szenarien für Asyl-Notfallplan festgelegt

Aus 10vor10 vom 14.4.2016

Wie reagieren, wenn im Sommer plötzlich tausende Flüchtlinge in die Schweiz kommen? Dies war das besprochene Szenario am Asyl-Gipfel in Bern. Neben Schnellverfahren und Armee-Unterstützung will der Bund für diesen Fall auch mehr Platz zur Verfügung stellen.