Legende: Keystone

Bereits vor etwas mehr als einem Jahr war ein Kleinflugzeug bei Staad in den Bodensee gestürzt. Am 18. Februar 2021 hatte der Pilot beim Instrumentenanflug auf den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein die Anzeige eines Instruments falsch interpretiert und das Absinken seiner Piper nicht bemerkt, hiess es im summarischen Bericht der Sust. Der 70-Jährige hatte daher den letztmöglichen Moment zum Durchstarten verpasst.

Der Pilot hatte Glück im Unglück: Er konnte sich aus dem Wrack befreien und sich im kalten See an Trümmerteilen festhalten. Ein Fischer rettete ihn mit seinem Boot. Der Pilot wurde unterkühlt ins Spital gebracht. Das Flugzeugwrack versank im See. Es wurde im Mai 2021 aus über 80 Metern Tiefe geborgen.