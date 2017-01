Bundesrat schränkt Boni für Kader ein

Aus Echo der Zeit vom 23.11.2016

Hohe Löhne und Boni in den Chefetagen staatsnaher Betriebe wie der SBB oder der Post gaben in letzter Zeit immer wieder zu reden. Nun will der Bundesrat Boni und Nebenleistungen für Geschäftsleitungsmitglieder beschränken.

Gaudenz Wacker