14:44

211 Millionen werden zurückfliessen

211 Millionen werden 2021 an die Versicherten zurückfliessen. Wie geschieht dieser Vorgang? «Die Möglichkeit für die Versicherten ist gegeben, Geld zurückzubekommen», so Berset. Die eine Möglichkeit sei es, wenn die Versicherten zuviel Geld einbezahlt haben. Die andere Option sei die Freiwilligkeit, so Strupler.