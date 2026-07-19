An Parkuhren in der Schweiz tauchen immer wieder gefälschte QR-Codes auf – aktuell in der Stadt Zug.

Wer diese scannt, gelangt auf eine betrügerische Webseite und riskiert den Missbrauch der eingegebenen Zahlungsdaten.

Die Zuger Polizei ruft deswegen zur Vorsicht auf.

Am Sonntagmorgen sei bei der Zuger Kantonspolizei die Meldung über einen gefälschten QR-Code an einer Parkuhr an der Allmendstrasse in der Stadt Zug eingegangen, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte der Zuger Polizei hätten in der Folge umgehend Kontrollgänge durchgeführt und an diversen weiteren Standorten in der Stadt Zug weitere gefälschte QR-Codes neben dem Münzeinwurf festgestellt. Die Aufkleber wurden entfernt.

Ziel der Täterschaft ist es laut Polizeiangaben, Fahrzeuglenkende auf täuschend echt gestaltete Internetseiten zu leiten, auf denen sie ihre Zahlungsdaten eingeben sollen. Diese Daten könnten anschliessend für missbräuchliche Transaktionen verwendet werden.

Die Zuger Polizei will Parkuhren auch künftig im Rahmen ihrer regelmässigen Kontrollgänge auf verdächtige QR-Codes überprüfen und diese entfernen. Sie rät, wenn immer möglich die offizielle App des Parkplatzanbieters oder die Bezahlfunktion direkt am Parkautomaten zu nutzen.