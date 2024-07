Im Kanton Waadt versuchen Betrüger, über gefälschte QR-Codes an Ihre Kreditkartendaten zu kommen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Phänomen scheint laut «Blick» vor allem im Kanton Waadt die Runde zu machen: Gefälschte QR-Codes an Parkautomaten. Wer dort den QR-Code mit der Handy-Kamera einliest, wird auf eine täuschend echte Seite weitergeleitet und aufgefordert, die Kreditkartendaten zu aktualisieren. Laut Waadtländer Polizei sind Aufkleber mit gefälschten QR-Codes vor allem an Parkuhren angebracht worden, aber auch an Tankstellen und Geldautomaten seien solche entdeckt worden.

Aber: Nur wer einen QR-Code mit der Handy-Kamera einscannt, setzt sich der Gefahr aus, dass er auf eine gefälschte Seite gerät und allenfalls Daten preisgibt.

So vermeiden Sie die Masche Box aufklappen Box zuklappen Den Kleber mit QR-Code genau anschauen, Bezahlung nur in der Twint-App oder in der Parkier-App. Und Vorsicht bei Erfassung eines QR-Codes via Handy-Kamera: Keine Kreditkartenangaben machen.

«Wer mit der App bezahlt, ist auf der sicheren Seite»

Fürs Parkieren gibt es ja verschiedene Parkier-Apps. Manche benutzen auch die Twint-App. Bei der Twint-Medienstelle heisst es auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso», dass die Masche in der App zum Glück nicht funktioniere.

Denn, wer sie öffne und dann einen gefälschten QR-Code scanne, bekomme eine Fehlermeldung. Auch sei Twint bisher kein Fall mit gefälschtem QR-Code bekannt.

Andere Parkplatz-Apps funktionieren, ohne dass ein QR-Code eingelesen werden muss.