«Die EFK hat den Standortentscheid nicht in Frage gestellt. Das Goms ist mit seiner bestehenden und modernen Infrastruktur der am besten geeignete Standort für die Wettkämpfe der nordischen Sportarten. An einem anderen Standort wären grosse Investitionen in die Infrastruktur nötig gewesen. Die von Ihnen genannten Personen hatten keine Berührungspunkte zu diesen Entscheiden. Die Schwiegertochter von Brigitte Hauser-Süess ist erst seit 1.1.23 für das Nordische Zentrum Goms tätig und der Sohn engagierte sich ehrenamtlich für den Weltcup 2024 und hat keine Zuständigkeit in der Organisation und Durchführung der CISM. Roger Michlig hat sich in seiner Funktion im GS-VBS nicht mit der CISM befasst, hat nie an einer Amtsleitungssitzung Verteidigung teilgenommen und war nicht in die Entscheide im VBS involviert; zudem die CISM waren im Verwaltungsrat der Genossenschaft Feriendorf Fiesch nie ein Thema. Im VBS bestehen strikte Vorgaben und klare Regeln bezüglich des Umgangs mit potenziellen Interessenskonflikten. Die interne Revision prüft die Einhaltung im Namen der Chefin VBS regelmässig.»