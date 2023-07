Ein heftiger Sturm ist vor dem Mittag durch die Region La Chaux-de-Fonds (NE) gezogen.

Die offizielle Messstation meldete eine Windspitze von 217 km/h.

Laut der Neuenburger Kantonspolizei hat der Sturm bislang einen Toten und mehrere Verletzte gefordert.

Ob es sich um einen «Tornado» handelte, klärt SRF Meteo aktuell ab.

Rettungsarbeiten seien im Gang, teilte die Neuenburger Kantonspolizei mit. Eine genaue Zahl an Verletzten nannte sie nicht. Eine Person verlor ihr Leben, als wegen des Unwetters ein Baukran auf einer Baustelle im Bahnhofquartier umstürzte, wie die Neuenburger Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der Kran traf ein Auto, das daraufhin in Brand geriet.

Aufgrund der Mengen an Abfall und Trümmern, die auf den Strassen der Stadt liegen, rufen die Behörden Anwohnerinnen und Anwohner im Moment dazu auf, das Stadtzentrum zu meiden. Die Räumungsarbeiten würden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.

Legende: Ein umgeknickter Hochspannungsmast in La Chaux-de-Fonds (24.07.23) KEYSTONE/Valentin Flauraud

Um 15 Uhr meldet die Neuenburger Polizei, dass sich eine weitere Gewitterzelle auf La Chaux-de-Fonds und die Region zu bewege. Sie ruft die Bevölkerung dazu auf, drinnen zu bleiben.

Kurzer, aber sehr intensiver Sturm

Der Sturm, der gegen 11.30 Uhr La Chaux-de-Fonds traf, hielt nicht lange an. Doch die Schäden in der Uhrenmetropole sind beträchtlich. Fahrzeuge wurden zerstört, Dächer abgerissen, Mobiliar in der Stadt, insbesondere Terrassenstühle, flog durch die Luft. Dutzende Bäume wurden durch die heftigen Windböen entwurzelt oder einfach geköpft.

Sowohl SRF Meteo wie auch Meteoschweiz, denen das landesweite Messnetz gehört, klären aktuell ab, ob der Sturm ein Tornado war.

Legende: Schäden am Eishockeystadion Les Mélèzes. (24.07.23) KEYSTONE/Laurent Merlet

Sabine Balmer von SRF Meteo räumte ein, dass die Fotos für eine «lokale, aber heftige Angelegenheit» sprächen. Allerdings würde bei einem Tornado üblicherweise ein Wolkenschlauch beobachtet. Berichte dazu lägen bislang keine vor. Im Zusammenhang mit Gewittern könnten lokal starke Windböen, sogenannte «Downbursts», schon einmal vorkommen.

Die 217 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit müssten noch bestätigt werden, führte sie aus. Sie wären aber «tatsächlich ein klarer Rekord». Der bisherige Rekord liege bei 190 Stundenkilometer, und sei im Kanton Glarus gemessen worden.

Bahnverkehr bis Dienstag unterbrochen

Aufgrund der Schäden seien Stromausfälle zu erwarten. SRF Meteo hatte im gesamten Jurabogen vor schweren Gewittern gewarnt.

Wegen der Folgen des Sturms wurden die Bahnverbindungen von La Chaux-de-Fonds nach Neuenburg, Biel und Le Locle gestrichen. An mehreren Stellen fielen Bäume sowie ein Hochspannungsmast auf die Gleise. Am späteren Nachmittag hat die SBB bekannt gegeben, dass der Unterbruch bis am Dienstag anhalten dürfte.