In der Schweiz ist es nur in wenigen Spitälern möglich, Nabelschnurblut für die öffentlichen Stammzellbanken in Basel und Genf zu spenden.

In der Deutschschweiz sind das die Frauenklinik des Inselspitals Bern, Link öffnet in einem neuen Fenster, die Universitätsklinik Basel, Link öffnet in einem neuen Fenster und das Kantonsspital Aarau, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Darüber hinaus ist die Spende im Universitätsspital Genf und in verschiedenen Tessiner Spitälern möglich.

Mehr Informationen: www.nabelschnurblutspende.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster