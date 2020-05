Pendler: Heute Morgen um 07.00 Uhr – der Zürcher Hauptbahnhof ist zwar nicht menschenleer jedoch bleiben die grossen Pendlerströme in der Rushhour vorerst aus. Auch an anderen grossen Bahnhöfen wie Oerlikon, Bern oder Basel waren im Vergleich zu der Zeit vor Corona wenig Personen unterwegs.

Auf Anfrage von verschiedenen SRF-Reportern berichteten aber doch einige Pendler, dass die Züge heute leicht voller seien. «Ich bin froh, dass wieder etwas mehr Personen unterwegs sind», erzählt die Kosmetikerin Isabelle Ritler. Auch der Student Jan Massey beobachtet eine leichte Zunahme an Pendler: «Das macht mir bis jetzt aber keine Sorgen, es hält sich ja noch im Rahmen.»

Diese Beobachtungen bestätigt SBB-Mediensprecher Martin Meier: «Laut unseren ersten Rückmeldungen sind leicht mehr Reisende unterwegs als noch letzte Woche.» Es liegen jedoch noch keine belastbaren Zahlen vor.» In Bezug auf das Maskentragen zieht Meier jedoch eine nüchterne Bilanz: «Gemäss unseren Beobachtungen trägt nur eine Minderheit der Reisenden eine Maske.»

Trotz genügend Platz in den Zügen gibt es auch besorgte Pendler: «Ich war einer der wenigen Pendler, der heute eine Maske im Zug trug. Da ich ein schlechtes Immunsystem habe, war für mich die Entscheidung klar. Es hat mich aber überrascht, dass sich nur so wenige Personen an die Empfehlung der SBB hielten», erklärt Informatiker Réne Henski.

Auf mehr Verantwortungsgefühl hätte auch Dennis Gubbein gehofft: «Ich gehöre nicht zur Risikogruppe und trage dennoch aus reiner Vorsicht eine Maske», meint der Buchhalter aus Zürich. Wiederum andere Pendler tragen die Maske nicht auf der Nase, dafür aber griffbereit in der Tasche: «Sobald ich merke, dass ich den Sicherheitsabstand nicht einhalten kann, setzte ich mir meine Maske auf. Aber das braucht schon noch Überwindung,» erklärt die Tanzlehrerin Daniela Jorger.

Besonders in Trams und Bussen kann der Sicherheitsabstand nicht immer eingehalten werden. Dennoch tragen auch in diesen Verkehrsmitteln längst nicht alle eine Maske, erläutert Tobias Wälti, Mediensprecher von der VBZ: «Wir beobachten, dass je nach Tram oder Bus zwischen 10 und 50 Prozent der Personen Masken tragen.»

Das Maskentragen scheint als trotz expliziter Empfehlung sehr unterschiedlich gehandhabt zu werden.» Diese unterschiedliche Handhabung beobachtet auch die stellvertretende Mediensprecherin der BVB Sonja Körkel: «Eine strengere Richtlinie kommt für uns im Moment jedoch nicht infrage, wir appellieren nach wie vor an die Eigenverantwortung und Solidarität der Pendler.»

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte: Schweizweit haben die obligatorischen Schulen am Morgen ihren Betrieb wieder aufgenommen – wenn mancherorts auch mit Beschränkungen und Abstandsregeln. Denn die Kantone sind dafür zuständig, wie die Kinder und Lehrpersonen geschützt werden sollen. Die Schutzkonzepte sind teilweise sogar von Schule zu Schule unterschiedlich.

Auch starteten nicht alle Kantone gleich: In mehrheitlich Deutschschweizer Kantonen begann der Unterricht an den obligatorischen Schulen ganz normal. Vor allem in der Westschweiz und im Tessin, aber auch in Zürich und St. Gallen, gibt es in den ersten Tagen und Wochen kleinere Gruppen und Halbklassen.

So in der Schule Hutten in Zürich: Die Schüler werden dort in Halbklassen unterrichtet. Der Einlass in die Schule findet gestaffelt statt. Spielerisch wird den ABC-Schützen das korrekte Händewaschen und die Distanzregeln erklärt.

Der Alltag ist sicher begrenzter, isolierter und somit weniger lebendig.

Die Lehrerinnen freuen sich, dass es wieder losgeht. Auf der anderen Seite habe man Respekt vor der neuen Normalität. «Der Alltag ist sicher begrenzter, isolierter und somit weniger lebendig», sagt Simona Fischer. Der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger meint dazu, dass die Massnahmen den Schülern zeigen, dass noch nicht alles normal ist. «Wir müssen vorsichtig sein und ich glaube, das ist eine gute Botschaft: Schule Ja, aber mit Vorsicht.»

Kunden: Auch Geschäfte und Shoppingcenter öffneten heute ihre Türen und Tore – was mancherorts zu langen Warteschlangen führte. Die ersten Kunden standen schon um 7 Uhr vor dem Eingang bei IKEA Spreitenbach, obwohl das Möbelhaus erst zwei Stunden später öffnete. Bis zur Eröffnung schwoll die Schlange in der Tiefgarage auf ca. 250 Personen an.

Als die Türen dann aufgingen, wurden die ersten Kunden von den Mitarbeitern mit Klatschen begrüsst. «Ein emotionaler Moment», beschrieb Filialleiter Oliver Hopfgartner das Gefühl seiner Mitarbeiter. Die Angestellten des schwedischen Möbelhauses freuten sich, die Kunden wieder zu bedienen. Sie standen mit roten Ikea-Herzkissen Spalier. Hopfgartner hofft, dass sich der Alltag bald wieder einpendelt.

Viele Läden lockten ihre Kundschaft mit Rabatten an. Bis zu 30 Prozent billiger waren Kleider mancherorts zu haben. Auch dies führte teilweise zu Warteschlangen – auch vor Luxusboutiquen.

Legende: Dass sich einige darauf freuten, wieder im Luxus schwelgen zu können, bewies die Schlange vor dem Luis-Vuitton-Geschäft an der Bahnhofstrasse in Zürich. SRF / Augenzeuge

Bar- und Restaurant-Betreiber: Viele Gastro-Betriebe haben heute wieder offen – oder gehen vom Take-Away-Verkauf dazu über, ihre Gäste an Tischen zu bedienen. Doch eine Rückkehr zur Normalität ist das nicht. Es gelten Abstandsregeln und die Anzahl Gäste ist beschränkt. Die Angabe der Kontaktdaten ist freiwillig.

Das Personal muss nach jedem Gast putzen und desinfizieren. Zeitungen und Zeitschriften gibt es nicht, weil sie durch viele Hände gehen würden. Ist der Mindestabstand nicht einzuhalten, empfiehlt der Verband dem Personal Hygienemasken. In manchen Restaurants trägt das Personal sogar ein Schutzvisier.

Museums- und Bibliotheksbesucher: Am heutigen Tag fiel auch der Startschuss für die Bibliotheken. Allerdings gibt es weiter Einschränkungen. Bücher dürfen ausgeliehen werden, Lesesäle und Arbeitsplätze bleiben gesperrt.

Legende: Co-Direktor David Alder mit dem Skelett-Maskottchen des Naturhistorischen Museums Basel einen Tag vor der bevorstehenden Wiedereroffnung. Keystone

Mit Humor wird das Naturhistorische Museum Basel seine Besucher ab morgen begrüssen. Das Maskottchen erinnert mit einer Maske und Wegwerfhandschuhen daran, dass die Hygieneregeln eingehalten werden sollen.

Bewegungsmenschen: Es darf wieder im Fitnesscenter trainiert werden – auch hier mit gebührendem Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln. Gruppenstunden bleiben eine Herausforderung. Mancherorts werden nur Einzeltrainings durchgeführt, andere Einrichtungen verzichten noch ganz auf die Wiedereröffnung. Im Genki Gym in Genf trainierten am Morgen bereits einige Personen. Wobei jedes zweite Gerät nicht benützt werden konnte.