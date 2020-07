Gerade jetzt, wo die halbe Schweiz in der Heimat Ferien macht, ist es gut zu wissen, was wo gilt.

Sind Sie für eine Maskenpflicht in Geschäften? Was für den ÖV bereits gilt, könnte auch in Shops Realität werden. Der Bund empfiehlt eine Maskenpflicht für Geschäfte – nun ist es an den Kantonen. Was denken Sie? Ja. Ja. % Nein. Nein. % Ich bin unschlüssig. Ich bin unschlüssig. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Eines vorweg: So unterschiedlich sind die zusätzlichen Corona-Massnahmen in den einzelnen Kantonen nicht. So verlangen 16 für den Club-Eintritt eine Datenverifizierung. Einfache Namensangabe genügt nur in neun Kantonen. Nur drei Kantone haben eine Maskenpflicht in den Läden.

Die hier vorliegende Übersicht zeigt erstmals, welche kantonalen Vorgaben gelten.

So weit gehen die Kantone Stand: 29. Juli 2020 ID-Pflicht in Clubs Handynummer-Verifizierung in Clubs Zusätzliche Personen-Beschränkungen in Clubs und Restaurants Teilweise Maskenpflicht an Veranstaltungen Maskenpflicht für Kunden in Läden

Maskenempfehlung für Kunden in Läden Zürich x x Zürich Bern x x Bern Luzern x x x Luzern Glarus x x Glarus Zug x x x Zug Solothurn x x x Solothurn Basel-Stadt x x x Basel-Stadt Basel-Landschaft x x x Basel-

Landschaft Schaffhausen x Schaffhausen Graubünden x x Graubünden Aargau x x Aargau Tessin x x x Tessin Waadt x x Waadt Wallis x x x Wallis Neuenburg x x Neuenburg Genf x x x Genf Jura x Jura Freiburg x x x

Keine Massnahmen, die über die Bundesvorgaben hinausgehen: Nidwalden, Obwalden, Appenzell-Innerhoden, Appenzell-Ausserrhoden, Uri, Schwyz, Freiburg, St. Gallen und Thurgau.

Die Übersicht bezieht sich auf die Angaben der Kantone gegenüber der Gesundheitsdirektoren-Konferenz GDK.