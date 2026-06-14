Wer in einer Hütte des SAC übernachten will, muss in Zukunft eine Reservationsgebühr von zehn Franken bezahlen.

Der Schweizer Alpen-Club SAC will so verhindern, dass Leute eine Übernachtung buchen und dann nicht erscheinen.

Neu wird auch ein Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung eingeführt.

Die neuen Massnahmen haben die Vertreterinnen und Vertreter der 110 Sektionen an ihrer Versammlung am Samstag in Bern beschlossen. Mit der Strategie 2026-2030, einer Anpassung der Mitgliederbeiträge und einem Massnahmenpaket zur Stabilisierung des Hüttenfonds schaffe der SAC die Grundlage, um den Bergsport, das Hüttenwesen, den Schutz der Bergwelt sowie den Verband als Ganzes gezielt weiterzuentwickeln, heisst es in einer Mitteilung.

Neu bezahlen demnach Einzelmitglieder von hüttenbesitzenden Sektionen 80 Franken (vorher 75 Franken), Familien 120 Franken (vorher 110 Franken). Für Jugendmitglieder bleibt der Beitrag unverändert bei 30 Franken.

Legende: 2025 war das erfolgreichste Hüttenjahr in der Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs (SAC). KEYSTONE/Arno Balzarini

Ausserdem wird ein Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung eingeführt. Dieser beträgt drei Franken für erwachsene SAC-Mitglieder und fünf Franken für erwachsene Nichtmitglieder. Bergführerinnen und Bergführer, die bisher kostenlos in SAC-Hütten übernachteten, leisten künftig einen Solidaritätsbeitrag in der Höhe von 20 Franken pro Übernachtung.

Abzug bei Nichterscheinen

Die Abgeordnetenversammlung beschloss zudem, dass eine einheitliche Reservationsgebühr in der Höhe von zehn Franken für bewirtete Hütten eingeführt werden soll. Sie wird pro Gast und Nacht erhoben und wird beim Aufenthalt in der Hütte an den Gesamtpreis angerechnet. Wird die Reservation storniert oder die Übernachtung nicht angetreten, so wird die Gebühr nicht zurückerstattet. Die Einführung einer Reservationsgebühr in unbewirteten Hütten ist fakultativ – der Entscheid liegt somit bei der hüttenbesitzenden Sektion. Die Gebühr soll die Verbindlichkeit von Reservationen erhöhen und Mehrfachbuchungen reduzieren.

In den vergangenen Wochen hatten Medienberichte über kurzfristige Absagen von Gästen Schlagzeilen gemacht. Der SAC prüfte deshalb eine Reservationsgebühr, die das Nichterscheinen eindämmen soll.

SAC-Hütten: So viele Übernachtungen wie noch nie

Die 151 SAC-Hütten werden immer beliebter. Mit 409'000 Übernachtungen im vergangenen Jahr stieg deren Auslastung um 12.7 Prozent gegenüber 2024. Damit ging 2025 das erfolgreichste Hüttenjahr in die Geschichte des SAC ein.

Die Hütten stehen allerdings vor grossen Herausforderungen. Tauender Permafrost, extreme Wetterlagen und eine anspruchsvoller werdende Wasserversorgung machen Anpassungen im Hüttenbau notwendig. Der SAC-Zentralverband rechnet daher bis 2040 mit jährlichen Ausgaben von 20 bis 25 Millionen Franken für Hüttenbauprojekte. Der Schweizer Alpen-Club hat nach eigenen Angaben 180'000 Mitglieder.