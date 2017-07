Unfallserie bei Lugano 0:31 min, vom 13.7.2017

Auf der A2 sind am Nachmittag mehrere Autos verunfallt.

Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei waren sieben Fahrzeuge und ein Motorrad in zwei Unfälle verwickelt.

Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Der erste Unfall habe sich zwischen einem LKW und zwei Autos ereignet, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Hier seien nur Blechschäden zu verzeichnen gewesen.

Am zweiten Zusammenstoss seien drei Autolenker und ein Motorradfahrer beteiligt gewesen – zwei Personen hätten von den Rettungskräften leicht verletzt ins Spital gebracht werden müssen.

Die A2 musste in der Folge in Richtung Norden gesperrt werden, was zu grossen Behinderungen auf den Südtessiner Strassen führte. Erst um 15 Uhr – anderthalb Stunden nach den Unfällen – konnte die A2 in Richtung Nord wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Verkehrslage am späten Nachmittag wieder entspannt

Von Süden her hatte sich in der Zwischenzeit ein Stau von zehn Kilometern gebildet. Die Wartezeit betrug nach Angaben von Viasuisse mehr als eine Stunde.

Am späten Nachmittag normalisierte sich die Situation in Richtung Norden wieder. Die Polizei erwartet keine nennenswerten Verspätungen mehr.