Vor der Veröffentlichung des Berichts hatte der Bundesrat die Möglichkeit, sich zu äussern. «Der Bundesrat nimmt in seiner Stellungnahme die Kritik grundsätzlich ernst, denn die Europäische Menschenrechtskonvention ist eine zentrale Vereinbarung», sagt Fredy Gsteiger, der diesen Positionsbezug studiert hat. Die Landesregierung gestehe sich ein, dass nicht alles ideal laufe und dass Entwicklungen zum Besseren noch möglich seien. Dies sei etwa im Asylbereich oder in der Überwachung des neuen Nachrichtendienstgesetzes der Fall. Allerdings mache der Bundesrat auch klar, dass er sich nicht reinreden lassen wolle, wie eine nationale Menschenrechtsorganisation in der Schweiz finanziert werden soll, was ihr Mandat sei und wie die Prioritäten gesetzt würden. Zu der Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta hält der Bundesrat fest, dass es dafür derzeit im Parlament keine Mehrheit gebe.