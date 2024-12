Das Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks Mühleberg soll auch in Zukunft der Energieversorgung dienen.

Nach dem Rückbau will der Energiekonzern BKW einen Batteriespeicher bauen.

Langfristig sei ein neues CO₂-armes Grosskraftwerk möglich.

Ein Umwandlung des Areals in eine grüne Wiese wäre nicht zielführend, sagte BKW-Chef Robert Itschner am Donnerstag an einem Medienanlass in Mühleberg anlässlich des fünften Jahrestags der Stilllegung des Atommeilers.

Legende: So sieht das AKW Mühleberg fünf Jahre nach der Stilllegung aus. SRF/Samuel Burri

«Wir möchten das Potenzial dieses Standorts nutzen und Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung der Schweiz entwickeln.» Verschiedene Optionen für eine «energietechnische» Nutzung sollen geprüft werden.

Das Gebiet vom Wasserkraftwerk Mühleberg bis zum Kernkraftwerk sei dafür ein idealer Standort: grosses Areal und «hervorragende» Anbindung an das Hochspannungsnetz. Mittelfristig wäre zum Beispiel ein Batteriespeicher zur Stabilisierung des Stromnetzes möglich, allenfalls in Kombination mit einem Rechenzentrum, hiess es von der BKW. Längerfristig – über die Energiestrategie 2050 des Bundes hinaus – seien in Mühleberg weitere Optionen wie etwa CO₂-arme Grosskraftwerke denkbar.