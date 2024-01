Der Euroairport Basel-Mühlhausen (EAP) ist wieder geöffnet worden.

Dies, nachdem er am Morgen wegen einer Bombendrohung geschlossen worden.

Auch der Flugverkehr war vorübergehend eingestellt.

Die Präfektur des Départements Haut-Rhin im Oberelsass teilte im Kurznachrichtendienst X mit, dass für das Personal und die Passagiere keine Gefahr mehr bestehe. Die Sicherheitsdienste hätten Entwarnung gegeben.

Der Flugbetrieb werde nach und nach wieder hochgefahren, teilte der Flughafen mit. Passagiere wurden gebeten, sich für Informationen zu ihrem Flug an ihre Fluggesellschaft zu wenden.

Schon mehrmals Drohungen

Am Donnerstag und Freitag hatte der Flughafen bereits evakuiert werden müssen. Am Donnerstag handelte es sich um einen Fehlalarm, am Freitag um einen Bombenalarm. Ob es sich dabei um eine reale Gefahr handelt, ist unklar.

Legende: Der evakuierte Flughafen Euroairport Basel-Muelhausen am Freitag, 20. Oktober 2023. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Denn schon im vergangenen Oktober hatte es am Flughafen Euroairport eine Reihe von falschen Bombendrohungen gegeben. In der Folge musste der Flughafen jeweils zeitweise geräumt werden.