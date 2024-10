Defekter Blitzkasten versursachte Hausbrand in Oberrieden

Nach Brand in Oberrieden ZH

Ein defekter Blitzkasten hat gebrannt und daraufhin auch ein Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt.

Passiert ist es am 31. August im zürcherischen Oberrieden. Verletzt wurde beim Brand niemand, es entstand jedoch ein grösserer Sachschaden.

Die Kantonspolizei Zürich hat die Brandursache gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» von Radio SRF bestätigt.

Das passiert nicht alle Tage: Ein technischer Defekt in einem Blitzkasten führt zu einem Brand in der Anlage – und dieses Feuer greift über auf ein nebenstehendes Gebäude. Doch genau dies ist gemäss den aktuellen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich Ende August in Oberrieden passiert.

Kein Blitzkasten der Kantonspolizei

Aufgestellt hat diesen Blitzkasten zwar nicht die Kantonspolizei selber, sondern eine Kommunalpolizei. Die Kantonspolizei jedoch führt die Ermittlungen zum Brand. Sie selber stelle ausschliesslich feuerfeste Geschwindigkeitsmessanlagen auf, wie sie mitteilte.

Verantwortlich für den fehlerhaften Blitzkasten war die Gemeinde Oberrieden zusammen mit der Gemeinde Thalwil. Sie haben das Gerät geleast, wie sie gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen mitteilten.

Legende: Beim fehlerhaften Radarkasten handelt es sich nicht um eine Anlage der Kantonspolizei Zürich. Keystone / Urs Flüeler

Trotz des Brandes, der einen Schaden von mehreren Hunderttausend Franken verursacht hatte, gab es auch Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Zwölf Personen mussten aber von den Einsatzkräften evakuiert werden.