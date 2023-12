Keine Rückkehr in von Erdrutschen betroffene Häuser in Schwanden

Nach dem Erdrutsch in Schwanden (GL) Ende August hat die Gemeinde Glarus Süd eine Gefahrenkarte erstellt, die nun Auswirkungen auf die Betroffenen hat.

Bewohnerinnen und Bewohner aus dem roten Gefahrengebiet dürfen nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren.

Die Umsetzung dieser Massnahme sei noch an rechtliche Vorgaben gebunden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Ende August kam es im Gebiet Wagenrunse in Schwanden in der Gemeinde Glarus Süd zum Erdrutsch. Seither ist, vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten, nichts mehr so wie früher.

Jetzt, dreieinhalb Monate später, haben der Kanton und die Gemeinde eine ereignisbezogene Gefahrenkarte erstellt. Die Konsequenz: Personen, die im sogenannten Gefahrengebiet Rot ihre Häuser haben, dürfen nicht zurückkehren. Dort herrsche eine «unmittelbare Gefahr für Leib und Leben». Der Gemeinderat sei deshalb zum Handeln gezwungen, sagt Gemeindepräsident Hansruedi Forrer.

Abbruchverfügungen in der roten Zone

Konkret heisst das, dass Gebäude in diesem Gebiet abgebrochen werden müssen, teilt die Gemeinde Glarus Süd mit. Die Verfügungen darüber werden bald verschickt. Noch im Dezember werden die betroffenen Personen zu Gesprächen eingeladen.

Legende: Die Gefahrenkarte für Schwanden zeigt auf, welche Bereiche stark gefährdet sind und welche weniger. Gelb: Gering. Blau: Mittel. Rot: Erheblich. Gemeinde Glarus Süd

Die Bevölkerung von Schwanden wurde am Donnerstagabend über die Neuigkeiten informiert. Momentan informieren die Verantwortlichen auch die Medien. Weitere Informationen folgen.

Das bedeuten die drei Gefahrengebiete Box aufklappen Box zuklappen Gefahrengebiet Rot: Erhebliche Gefährdung, wobei Personen innerhalb und ausserhalb von Gebäuden betroffen sind. Es kann zu Zerstörungen von Gebäuden kommen, weshalb es grundsätzlich verboten ist, neue Häuser zu bauen oder zu erweitern. Ein Wiederaufbau zerstörter oder beschädigter Gebäude ist nicht möglich, Umbauten nur mit grossen Auflagen denkbar.

Erhebliche Gefährdung, wobei Personen innerhalb und ausserhalb von Gebäuden betroffen sind. Es kann zu Zerstörungen von Gebäuden kommen, weshalb es grundsätzlich verboten ist, neue Häuser zu bauen oder zu erweitern. Ein Wiederaufbau zerstörter oder beschädigter Gebäude ist nicht möglich, Umbauten nur mit grossen Auflagen denkbar. Gefahrengebiet Blau: Mittlere Gefährdung, wobei Personen ausserhalb von Gebäuden gefährdet sind. Schäden an Gebäuden sind möglich, eine plötzliche Zerstörung ist eher unwahrscheinlich.

Mittlere Gefährdung, wobei Personen ausserhalb von Gebäuden gefährdet sind. Schäden an Gebäuden sind möglich, eine plötzliche Zerstörung ist eher unwahrscheinlich. Gefahrengebiet Gelb: Geringe Gefährdung, wobei Personen kaum gefährdet sind und Schäden an Gebäuden in einem Ereignis nur gering ausfallen dürften.