Der sehr dünnflüssige Schlamm fliesse aktuell durch das Wohnquartier bis in den angrenzenden Fluss Linth, sagte der Gemeindepräsident Hansruedi Forrer kurz vor 16 Uhr der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

An den Gebäuden seien bisher keine grösseren Schäden erkennbar, so Forrer. Die Einsatzkräfte verhinderten mit Sandsäcken ein Eindringen der Schlammmassen in die Häuser. Sie werden auch in den kommenden Stunden weiterhin im Einsatz stehen, um den Folgen des starken Regens entgegenzuwirken.