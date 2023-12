Die Hochwasserlage bleibt trotz Beruhigung an vielen Orten prekär.

Überschwemmungsgefahr besteht aktuell insbesondere noch am Südufer des Neuenburgersees.

Die Waadtländer Behörden bereiten sich auf Überschwemmungen vor. Einsatzkräfte installierten Sandsäcke und andere Wassersperren.

Wegen des Dauerregens im Wallis wurden am Morgen beide Röhren des Lötschberg-Basistunnels gesperrt.

Der Neuenburgersee, der unter anderem den Überschuss des Bielersees aufnimmt, erreichte am Donnerstagmorgen an der Messstation Grandson am Nordufer einen Pegelstand von 430.2 Meter, rund 20 Zentimeter mehr als am Vortag.«Wir sind nun sicher, dass der kritische Wert von 430.6 Meter am Samstagmorgen erreicht wird», sagte Denis Froidevaux, Chef des kantonalen Führungsstabs des Kantons Waadt.

Legende: Ein Spielplatz am Ufer des Neuenburgersees in Cudrefin. (14.12.2023) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Auch in Teilen des Kantons Bern blieb die Hochwasserlage angespannt. Die Pegelstände verharren auf hohem Niveau. Der Pegel des Bielersees lag am Donnerstagmorgen mit 430.41 Metern sechs Zentimeter über der Hochwassergrenze. Gemäss Prognose dürfte der Pegel bis Freitagabend praktisch unverändert hoch bleiben und dann zurückgehen.

Auf hohem Niveau stabil blieben auch die Werte am Thunersee und entlang der Aare. Überflutete Uferwege waren weiterhin gesperrt. In der Stadt Bern sollen die Hochwasserschutzmassnahmen, darunter Beaver-Schläuche, übers Wochenende bestehen bleiben.

1 / 3 Legende: Wassersperren im Marzilliquartier werden gegen das drohende Hochwasser der Aare nach den heftigen Niederschlägen der letzten Tage verlegt. KEYSTONE/Anthony Anex 2 / 3 Legende: Das Wasser der Aare kommt bei der Altstadt in Bern ungewöhnlich hoch. SRF 3 / 3 Legende: Quartierbewohner paddeln am Mittwoch während des Hochwassers mit ihrem Boot zu ihrer Wohnung im Quartier Ried in Giswil am Sarnersee. KEYSTONE/Urs Flueeler

Der Pegelstand des Rheins in Basel ging derweil leicht zurück. Eine Teilsperrung der Schifffahrt dürfte aber mindestens bis am Freitagabend andauern.

In Sachseln OW entspannte sich die Lage etwas. Es mussten keine weiteren Haushalte evakuiert werden. Seit Mittwochmittag hätten keine weiteren Hilfsleistungen wie etwa die Feuerwehr mehr aufgeboten werden müssen, sagte Knut Hackbarth, Gemeindepräsident von Sachseln, auf Anfrage. Der Pegelstand des Sarnensees sei nun wieder am Absinken.

Lötschbergtunnel gesperrt

Wegen des Dauerregens im Wallis sperrte die BLS am Morgen beide Röhren des Lötschberg-Basistunnels. Wasser war zwischen Ferden VS und St. German VS in den Tunnel eingedrungen.

Fachleute seien vor Ort, um die Situation zu beurteilen und Massnahmen zu definieren, sagte BLS-Sprecherin Tamara Traxler. Mit dem aktuellen Kenntnisstand könne nicht abgeschätzt werden, wie lange die Sperrung andauern werde.

Gefahr von Erdrutschen

Weil die Böden mit Wasser gesättigt sind, warnten die Behörden vielerorts auch vor einer Gefahr von Schlammlawinen, Erdrutschen und Steinschlägen. Eine solche Gefahr bestand am Donnerstag in der Region Champéry im Unterwallis, verbunden mit der Gefahr eines Wasseranstiegs am Bergbach Vièze.

Legende: Im Sculms (Gemeinde Bonaduz) hat eine Schlammlawine eine Liegenschaft beschädigt. srf

Im Weiler Scombras in Bonaduz im Kanton Graubünden war am Mittwochabend eine Schlammlawine auf ein Haus niedergegangen. Die Feuerwehr rettete einen in der Liegenschaft blockierten Mann. Er und seine Frau mussten ins Spital gebracht werden. Die Strasse nach Scombras wurde gesperrt, der Weiler war von der Aussenwelt abgeschnitten.