Stau vor den Nordportal am Gotthardstrassentunnel

Vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels stauen sich zum Wochenende die Autos.

Ein Pannenfahrzeug behinderte die Nord-Süd-Verbindung am Gotthard und der Strassentunnel war am Nachmittag gesperrt.

Zwischenzeitlich entstand dadurch am Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen (UR) ein Stau von bis zu 10 km Länge.

Um 21 Uhr betrug die Staulänge immer noch vier Kilometer mit einem Zeitverlust von rund einer halben Stunde, wie der TCS auf Twitter bekannt gab. Viasuisse empfiehlt Reisenden in den Süden die Alternativroute via die A13 durch den San-Bernardino-Tunnel.

Der Stau im Urner Reusstal war am Freitag kontinuierlich gewachsen und hatte nach 15 Uhr eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Der Gotthardstrassentunnel musste in beiden Richtungen wegen eines Pannenfahrzeugs vorübergehend gesperrt werden, was auch einen Stau vor dem Südportal verursachte.