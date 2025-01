Legende: Benedikt Würth Für den St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth (57) steht Bundesrat zu werden nicht mehr in der Lebensplanung, wie er in einer Mitteilung schreibt. Er fühle sich in seinen heutigen Aufgaben wohl. Der frühere St. Galler Regierungsrat war von den Medien als Anwärter für einen Bundesratssitz gehandelt worden. Keystone / PETER KLAUNZER