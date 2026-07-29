Freudige Nachricht aus dem Zoo Zürich: Gorillaweibchen Mayumi hat ihr erstes Jungtier zur Welt gebracht.

Der Zoo ist «vorsichtig optimistisch». Die ersten Wochen seien immer die heikelsten.

Mayumi brachte ihren Nachwuchs am Montagvormittag um 10 Uhr zur Welt, wie der Zoo mitteilt.

Die Geburt sei ohne Komplikationen verlaufen, und schon kurze Zeit später habe das Junge erstmals Muttermilch getrunken, berichtet der Zoo Zürich. Vater des Nachwuchses ist Gorillamännchen Bwana. Einen Namen hat das Jungtier noch nicht. Auch das Geschlecht ist noch nicht bestimmt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Das Neugeborene ist das erste Gorillababy in der neuen Gorillagruppe des Zoo Zürich. Bildquelle: Zoo Zürich/Tim Benz. 1 / 3 Legende: Das Neugeborene ist das erste Gorillababy in der neuen Gorillagruppe des Zoo Zürich. Zoo Zürich/Tim Benz

Bild 2 von 3. Gorillamutter Mayumi kümmere sich vorbildlich um ihr erstes Jungtier, sagt Zoo-Direktor Severin Dressen. Bildquelle: Zoo Zürich/Tim Benz. 2 / 3 Legende: Gorillamutter Mayumi kümmere sich vorbildlich um ihr erstes Jungtier, sagt Zoo-Direktor Severin Dressen. Zoo Zürich/Tim Benz

Bild 3 von 3. Vater des Nachwuchses ist Gorillamännchen Bwana. Bildquelle: Zoo Zürich/Tim Benz. 3 / 3 Legende: Vater des Nachwuchses ist Gorillamännchen Bwana. Zoo Zürich/Tim Benz Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zoo-Direktor Severin Dressen freut sich über die erfolgreiche Geburt. Gleichzeitig ist er aber nur «vorsichtig optimistisch». Die ersten Lebenswochen seien immer die heikelsten, auch wenn das Jungtier einen gesunden und fitten Eindruck mache.

Die Mutter kümmere sich aber vorbildlich um ihren Nachwuchs, und die anderen Gorillas würden den Neuzuwachs in der Gruppe akzeptieren. «Wir werden die Situation in den nächsten Tagen weiterhin genau beobachten», so Dressen.