Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Gorillamännchen N'Gola des Zoos Zürich ist tot.

Der 47-jährige Silberrücken wurde am Montag eingeschläfert.

Der Affe kämpfte seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen.

N’Golas Körper befindet sich derzeit für pathologische Untersuchungen im Tierspital der Universität Zürich, wie der Zoo Zürich mitteilte. Im Rahmen dieser Untersuchungen würden zudem Proben für verschiedene Forschungsprojekte entnommen.

Sobald die Analysen abgeschlossen sind, soll der Schädel des Silberrückens präpariert und dem Zoo für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt werden, wie es weiter heisst. Bereits im März hatte der Zoo informiert, dass der 34-fache Affenvater eingeschläfert werden müsse.

Legende: Zuletzt hatte N'Gola nicht mehr gegessen und an Gewicht verloren. Zoo Zürich

An N'Golas Stelle holte der Zoo den 18-jährigen Silberrücken Bwana aus Warschau in Polen. Aktuell befindet sich dieser noch in der Quarantänestation des Zoos. Demnächst soll er ins Menschenaffenhaus umziehen und dort die beiden Weibchen Haiba und Mayumi kennenlernen, schreibt der Zoo Zürich.