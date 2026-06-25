Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) sieht in einem Bericht die Sicherheitslage der Schweiz weiter verschlechtert – Entwarnung ist nicht in Sicht.

Russland bleibt laut Bericht die grösste Bedrohung. Hybride Kriegsführung trifft zunehmend auch die Schweiz.

Risiken nehmen breit zu, insbesondere bei Cyberangriffen, Spionage, kritischer Infrastruktur und Terrorismus.

Neue Fernbedrohungen rücken näher: Irans Lenkwaffen könnten in wenigen Jahren Teile Europas erreichen.

Legende: Irans Lenkwaffen könnten in wenigen Jahren grössere Teile Europas erreichen, schreibt der Nachrichtendienst. Keystone/PETER KLAUNZER

«Grösste und akuteste Bedrohung für Europa bleibt Russland; seine hybride Konfliktführung wird aggressiver und trifft die Schweiz direkt», heisst es im am Donnerstag veröffentlichten NDB-Bericht «Sicherheit Schweiz 2026». Gefahren lauerten auf breiter Front: durch Spionage, im Cyberraum, bei kritischen Infrastrukturen, aber auch durch gewalttätigen Extremismus und die erhöhte Terrorbedrohung.

NDB-Bericht

Neu rücke zudem die Bedrohung aus der Distanz näher: Irans Lenkwaffen könnten in wenigen Jahren grössere Teile Europas erreichen, schreibt der Nachrichtendienst. «Das schützende Umfeld der Schweiz erodiert – von Osten, Westen und Süden», fasste NDB-Direktor Serge Bavaud die Lage in einer Mitteilung zusammen.

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